اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 11:25 ص
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خارجية فلسطين ترحب بتعيين السعودية سفيرا لها وقنصلا عاما فى القدس

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:25 ص
خارجية فلسطين ترحب بتعيين السعودية سفيرا لها وقنصلا عاما فى القدس وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى
كتب أحمد جمعة

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس العاصمة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي الأحد، إن توقيت القرار يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها إحدى الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربيا وإسلاميا ودوليا، وامتدادا لمواقف المملكة التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية استعدادها للتعاون الكامل مع السفير السديري لتسهيل قيامه بمهامه الجديدة من أجل رفعة شأن العرب والمسلمين وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة ودولة فلسطين.

 

 

 


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