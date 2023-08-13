حواجز حديدية لمنع تعدى الباعة الجائلين على الطريق العام بالمنشية فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شن حي الجمرك في محافظة الإسكندرية ، برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس الحى، حملة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات بنطاق منطقة المنشية في حي الجمرك.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وشدد الشريف على رفع جميع التعديات، وكذلك رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من إشغالات الطريق.

ومن جانبها قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك ،حملة لإزالة الإشغالات، بتواجد اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط ، والرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحي ، والمقدم فتحي أبو رية مأمور قسم المنشية، الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع .

استهدفت الحملة المنشية كل من ميدان عرابي والتحرير وتفرعاته ، حيث تم العمل على توسعة الطريق ورفع الإشغالات من الطريق العام وايداعها بشرطة المرافق وتم وضع حواجز حديدية لمنع التعدي على حرم الطريق ،وكذلك تم طلاء خطوط جانب الطريق بطول شارع ميدان التحرير وحتي شارع فرنسا ، لعدم تواجد الباعة الجائلين في الطريق العام .

وفي سياق آخر، قامت رئيس حي الجمرك، بتفقد حالة النظافة بالميادين والحدائق ،وتم العمل على رفع كفاءة النظافة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، وشددت على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات أول بأول للإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لعروس البحر المتوسط .



حملات لرفع الاشغالات في المنشية بالإسكندرية



حواجز وخطوط لمنع تعدي الباعة الجائلين في المنشية بالإسكندرية