اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 01:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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"تموين الإسكندرية": 250 محلا يشاركون فى الأوكازيون الصيفى

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:14 م
"تموين الإسكندرية": 250 محلا يشاركون فى الأوكازيون الصيفى أوكازيون - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى و المتحدث الرسمى باسم لمديرية التموين بالإسكندرية ، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس أحمد ابراهيم مدير المديرية تعمل جاهدة لنجاح الأوكازيون الصيفى من خلال تيسير استخراج تصاريح المشاركة و التى تصدر عن طريق إدارة التجارة الداخلية برئاسة الأستاذ أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية والتى وصلت حتى الآن إلى استخرج تصاريح مشاركة عدد 250 محل متنوع النشاط.
 
كذلك أحكام الرقابة ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة قبل الخصم و بعد الخصم حيث تم حتى الآن تحرير عدد 5 محاضر لمحلات لم تتقدم باستخراج تصاريح  لها بالمشاركة.
 
 
 
 
 

الاسكندرية

مديرية التموين

تموين الاسكندرية

الاوكازيون الصيفى



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