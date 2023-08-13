حبس 4 أشخاص فى واقعة مصرع مواطن أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت النيابة العامة بأبو حماد، حبس 4 أشخاص فى واقعة مصرع مواطن إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بإحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انهيار حفرة على شخص داخل أحد المنازل بمركز أبو حماد.



وتبين من التحريات الأولية وقوع الحادث أثناء التنقيب عن الآثار، وتم استخراج الجثة، وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد القبض على صاحب المنزل و3 آخرين لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



