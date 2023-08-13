إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيسين بالشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث أتوبيسين، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.