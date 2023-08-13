اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 11:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيسين بالشرقية

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:38 ص
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيسين بالشرقية جانب من الحادث
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس بطريق جنيفا نطاق مدينة العاشر بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى  المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية. 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث  أتوبيسين، مما أسفر عن إصابة  9 أشخاص بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 

 

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