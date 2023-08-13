حبس عم طفلة 4 أيام لاتهامه بتعذيبها

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عم طفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعذيبها حتى الموت بعد وفاة والديها.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة .

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها، ووجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية بالفحص، حيث تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها طفلة "3 سنوات" فاقدة الوعى مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

نجح رجال المباحث بناءً على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة في تحديد مرتكب الواقعةعم الطفلة، وتم ضبطه وأقر بأن لطفلة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.