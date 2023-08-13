اليوم السابع
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تورم الوجه علامة تتنبأ بخطر الإصابة بسرطان الرئة

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:00 م
تورم الوجه علامة تتنبأ بخطر الإصابة بسرطان الرئة سرطان الرئة
كتبت رانيا عامر

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تورم الوجه مشكلة صحية تثير القلق لدى الأشخاص، وترجع إلى عدة عوامل منها العامل النفسي بالإضافة إلى العوامل الصحية التي تسبب ظهور هذا الورم، حيث حذر مجموعة من الخبراء بأن ورم الوجه قد يكون علامة رئيسية على الإصابة بسرطان الرئة، وذلك وفقًا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.
 
أوضحت نتائج معظم الأبحاث الحديثة أن تورم الوجه يصبح أحد أعراض الإصابة بخطر مرض سرطان الرئة، لذا فيجب علي الأفراد عندما يتعرضون إلى تورمات بالوجه الذهاب للاستشارة الطبية على الفور.
 
كشف الباحثون عن أن حدوث تورم الوجه نتيجة ضغطًا على الوريد الأجوف العلوي (SVC)، الذي يربط الرأس بالقلب، وتجعل الجدران الرقيقة لهذا الوريد الحيوي عرضة للضغط.فإن معظم حالات انسداد الوريد الأجوف العلوي (SVCO) ناتجة عن سرطان الرئة.
 
وبالإضافة إلى تورم الوجه، قد يعاني الأفراد أيضًا من تورم في الرقبة والذراعين وأعلى الصدر بسبب ضغط الوريد. وقد تشمل الأعراض المصاحبة الأخرى ضيق التنفس، أو الصداع، أو تغيرات في البصر، أو ظهور أوردة زرقاء على الصدر، أو الدوخة.
 
وفي حين أن غير المدخنين يمكن أن يصابوا بسرطان الرئة، فإن التدخين هو السبب الرئيسي، حيث يمثل أكثر من 70% من الحالات. ويساهم الاستنشاق المنتظم للمواد السامة المختلفة من خلال التدخين في زيادة المخاطر.وبالنسبة للمدخنين، يعد الإقلاع عن هذه العادة خطوة حاسمة في تقليل فرص الإصابة بسرطان الرئة.
 
 

سرطان

سرطان الرئة

الرئة

تورم الوجه



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