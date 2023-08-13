تموين مطروح تحظر بيع السجائر جملة إلا فى حضور مفتش التموين

مطروح _ حسن مشالي

قررت المهندسة هند مساعد مدير عام تموين مطروح، بوقف عمليات بيع تجار الجملة للسجائر، إلا فى حضور مفتش من مديرية التموين، وتوعدت بشطب أى تاجر جملة من سجل التعامل مع شركة الدخان، فى حال مخالفة القرار، وجاء ذلك بعد تزايد الشكاوى من التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأسعار مخالفة لما هو مقرر.

وقالت "مساعد"، أنه نظرا لما رصدته مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، من انتشار ظاهرة ارتفاع أسعار السجائر، والتى لها سعر جبرى، ووجود سوق سوداء للسجائر كليوباترا، والتى تدعمها الدولة، لذا قررنا عدم قيام أى تاجر جملة أو تجزئة ببيع سجائر كليوباترا الا فى وجود مفتش التموين، كما هو متبع فى بيع اللحوم والأرز وخلافه.

وأشارت إلى ورود حصة سجائر، غدا الاثنين، من الشركة الشرقية للدخان، سيتم استلام حصص التجار فى وجود مدير مديرية التموين شخصياً، وحذرت عدم بيع اى علبة سجائر إلا فى وجود مفتش تموين، وفى حالة عدم التزام أى تاجر بالتعليمات، سيتم شطبه نهائيا من الشركة، أسوة بما تم مع 2 من التجار.

وأهابت مدير تموين مطروح، بالمواطنين، فى حالة وجود اى شكوى الاتصال برقم هاتفها الشخصى 01002694774 من مكان الشكوى، لاتخاذ ما يلزم قانونا ومصادرة كميات السجائر فى حين ثبوت المخالفة.