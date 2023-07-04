تحرير 43 محضرًا والتحفظ على 5.400 طن سولار "سوق سوداء" فى مطروح

كتب -أحمد الزغبي

شنت مديرية التموين بمطروح، حملات تموينية على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية، وتمكنت من منع تهريب 5.400 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط سجائر مجهولة المصدر كمية قدرها 1221 علبة سجائر، وتحرير 43 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والمرور على الأسواق لضبط الأسعار ومتابعة عمل الأنشطة التموينية، وما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات، واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح، فقد تمكنت عدد من حملات التفتيش المكثفة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك

من منع تهريب 5.400 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء ،وضبط سجائر مجهولة المصدر كمية قدرها 1221 علبة سجائر،وتحرير 43 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح .

حيث قامت حملة تموينية، شارك فيها كل من مدير ومفتشي ادارة الرقابة، وتمكنت من ضبط عدد28 مخالفة، كان أبرزها منع تهريب 5.400 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، كما قامت حملة تموينية أخري بادارة تموين العلمين ،أسفرت عن ضبط 15 مخالفة، كان أبرزها عرض وبيع سجائر مجهولة المصدر كمية قدرها 1221 علبة سجائر بالإضافة إلى مخالفات بيع بأزيد سجائر وعدم الاعلان عن اسعار وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.



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