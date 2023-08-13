اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 02:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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احذروا.. رفع الرايات الحمراء على جميع شواطئ الإسكندرية ما عدا بعض الأماكن

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:05 م
احذروا.. رفع الرايات الحمراء على جميع شواطئ الإسكندرية ما عدا بعض الأماكن الراية الحمراء
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن حالة البحر مازالت غير مستقرة اليوم، حيث تم رفع الراية الحمراء على جميع الشواطئ الشرقية والغرببة، ما عدا الشواطئ التى يوجد بها حواجز أمواج. 
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن هناك 6 شواطئ شرقية أمنة بسبب حواجز الأمواج، وهى ميامي العام ،السرايا العام ،ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .
 
 
وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه .
 
وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية: 
1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين
2. السباحة في المنطقة الأمنة و التى بها المنقذ
3. قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ 
4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة
5.ارتداء "سترة النجاة"،" اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة 
6. تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ
7. مراعاة الاطفال و عدم نزولهم بدون مرافق
8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب الى مسافات عميقة بالبحر .
9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.
10. فى حالة وجود غريق ،يتم استدعاء المنقذين، و الاتصال بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم.
11. في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا .
 

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