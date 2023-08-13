تعليم الجيزة: الثلاثاء آخر موعد لتلقى طلبات التحويل الإلكترونى بين المدارس

كتبت – مرام محمد

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أغسطس 2023 آخر يوم لتلقى طلبات التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024 والاستثناءات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووجهت المديرية تعليمات هامة للتسجيل على النحو التالي:

-التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.html .

-التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

-التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

-حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

-المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

**تعليمات خاصة بالتحويل إلى رسمي لغات

-على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

-المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة )إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

-علي ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد و قواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التى تطلبها المدرسة.

-يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.