تعرف على جهود أمن القاهرة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال ضبط الحالة الأمنية بالشارع ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة، منها:

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة "مجهولة المصدر"، بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" وارتكاب عدد (4) وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموهما بالسرقة.

وفيما تم ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة نارية لذات العيار، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات "ربع نقل" بأسلوب "فتح كالون الباب"، واعترفا بقيامهما بسرقة 2 سيارة "ربع نقل" وكذا بتصريفهم مسروقاتهم لدى عميلهم "سئ النية" (مالك ورشة قطع غيار) وأمكن ضبطه وبحوزته (أجزاء من السيارات المبلغ بسرقتها).

وتم ضبط ثلاثة أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزتهم كمية من الكابلات النحاسية وزنت 250 كيلو جرام "مجهولة المصدر "، مبلغ مالى - مـيزان كهربائى واعترفوا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم.