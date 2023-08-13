تعرف على السياسة الصنفية لمحصول القمح الموسم الجديد

‎ويعد القمح فى مصر محصولاً حيوياً استراتيجياً، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على إنتاجه لتلبية احتياجاتها الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي. تعتبر الأراضي الزراعية في مصر، خاصة وادي النيل والدلتا، مناسبة تمامًا لزراعة القمح، حيث توفر التربة الخصبة والمياه الري اللازمة لنموه، ولذا تعمل الحكومة جاهدة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق وفرة في إنتاجه، ولذا تم إنشاء ما يسمى بالسياسة الصنفية.

و هناك سياسة صنفية يجب الالتزام بها خلال الموسم المقبل، حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 5 مناطق رئيسية، وهم:

1- الوجه البحري ويتم زراعة أصناف مصر 3، ومصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15.

2- منطقة الجيزة والفيوم يتم زراعة أصناف مصر 1، مصر 3، ومصر 4، وبداية من الفيوم يتم البدء في زراعة أصناف الديورم مثل أصناف بني سويف 5، وبني سويف 7.

3- مصر الوسطى، يتم زراعة أصناف مصر 1، مصر 3، ومصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، وبني سويف 7.

4- مصر العليا، ويتم زراعة أصناف مصر 1، مصر 3، ومصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، جميزة 11، سدس 12، بني سويف 5، وبني سويف 7.

5- الأراضي المستصلحة حديثا، ويتم زراعة أصناف مصر 1، مصر 3، ومصر 4، جيزة 171، سخا 95، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، وبني سويف 7.

6- الصنف سخا 96 من الأصناف مبكرة النضج لذا يتم زراعته في الوجه القبلي بعد زراعات الخضر وقصب السكر.

7- الميعاد الأمثل للزراعة في الوجه القبلي يكون من 10 إلى 25 نوفمبر، بينما في الوجه البحري يكون من 15 إلى 30 نوفمبر.

8- عدم الالتزام بمواعيد الزراعة يتسبب في نقص المحول بمعدل 25%.