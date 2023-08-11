واردات مصر من القمح ترتفع إلى 243 مليون دولار مايو الماضى

كتب مدحت عادل

سجلت بيانات نشرة التجارة الخارجية ارتفاع الواردات المصرية من القمح فى شهر مايو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2022، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 243.9 مليون دولار، مقابل 126.7 خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نحو 117.2 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 92.5%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات القمح جاءت ضمن قائمة السلع الأعلى استيرادا فى شهر مايو الماضي، ومن بينها واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة والتي سجلت قيمتها نحو 368.8 مليون دولار، مقابل 322 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة قيمتها 46.8 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 14.2%.

وحققت الواردات المصرية الإجمالية تراجعا طفيفا فى مايو الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 7.12 مليار دولار، بينما كانت نحو 7.85 مليار دولار فى شهر مايو عام 2022، بتراجع بلغ 73 مليون دولار، ورغم هذا التراجع إلا أن العجز فى الميزان التجاري سجل ارتفاعا فى نفس الشهر نتيجة تراجع الصادرات، حيث بلغ العجز نحو 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 3.57 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 4.3٪.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 20.9٪، حيث بلغت 3.38 مليـار دولار خـلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.28 مليار دولار لنفس الشهر من العـام السابق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي والمسال، والبترول الخام، ومنتجات البترول.