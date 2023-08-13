اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل سائق لودر بضربه على رأسه فى التبين

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:40 ص
تجديد حبس المتهم بقتل سائق لودر بضربه على رأسه فى التبين محكمة _أرشيفية
كتب كريم صبحى- أسماء شلبى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق لودر بعدما اعتدى عليه بضربه على الرأس بألة حادة.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة التبين، إخطارًا من المستشفى بوصول سائق لودر جثة هامدة نتيجة أصابته فى  الرأس.
 
 انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات ، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة فاعتدى الثاني على السائق بألة حادة بمنطقة الرأس وأرداه قتيلا.
 
ولاذ المتهم بالفرار خشية ملاحقته من قبل الأهالي لكن مطاردة رجال الشرطة له وتضييق الخناق عليه حالت دون هروبه وسقط في قبضة الأمن بأحد الأكمنة.
 

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