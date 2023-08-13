بولندا: وصول 34 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

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أفادت وكالة حرس الحدود البولندية، السبت، بوصول نحو 34 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 14.5 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 34 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا الجمعة عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.. مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 12.75 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.