بسملة أبو الخير بنت بنى سويف تحفظ 10 أجزاء من القرآن وتسعى لختمه قريبا.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

بصوت جميل، قرأت الطفلة بسملة أبو الخير بنت قرية باروط التابعة لمركز بنى سويف آيات من الذكر الحكيم لما تيسر لها من الآيات القرآنية، وقالت بسملة أبو الخير أنها طالبة فى الصف الأول الإعدادى، حيث ستلتحق هذا العام بمدرسة باروط الاعدادية بنات بذات القرية التى تسكن بها عقب حصولها على الصف السادس الابتدائى.

وأضافت بسملة أنها نجحت فى حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها بدأت فى الحفظ منذ الخامسة من عمرها ونجحت فى الانتهاء من حفظ الأجزاء العشرة هذا العام.

وقالت بسمله أبو الخير أنها تسعى للانتهاء من حفظ القرآن الكريم كاملا فى فترة زمنية قصيرة، وخاصة أنها وضعت لنفسها خطة ستقوم بتنفيذها من أجل حفظ القرآن الكريم كاملا.

وأضافت بسملة، أن أسرتها تشجعها على حفظ القرآن الكريم، ومواصلة الحفظ والذهاب إلى كتاب الشيخ بالقرية مع زملائها سواء فى وقت الإجازة الصيفية أو خلال وقت الدراسة.

وأشارت بسمله أنها تذهب إلى كتاب الشيخ محمد ميهوب بقرية باروط 5 أيام أسبوعيا، مشيرة إلى أنه تنظم وقتها بين الذهاب للكتاب والدروس وحفظ القرآن الكريم والمذاكرة.

وقالت بسمله أنها شاركت فى العديد من المسابقات فى حفظ القرآن الكريم، سواء على مستوى الأجزاء الخمسة أو الأجواء العشرة، مشيرة إلى أنها حققت العديد من الجوائز فى هذه المسابقات.

وأضافت بسمله أنها تذهب إلى كتاب الشيخ بالقرية الذى ساعدها على حفظ القرآن الكريم بسرعة، مشيرة إلى أن كتاب الشيخ بالقرية ساعد الكثير من الأطفال على حفظ القرآن الكريم.