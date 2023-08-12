طفل بنى سويف النابغة حفظ 20 جزءا من القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. فيديو

وقال عبدالرحمن أحمد، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم وهو فى سن الخامسة من عمره، مشيرًا إلى أنه واصل الحفظ حتى انتهى من 20 جزءا بالمصحف.





وأضاف عبد الرحمن أحمد، أنه كان يذهب إلى الحضانة لتعلم القراءة والكتابة، ثم التوجه إلى الكتّاب لبدء حفظ القرآن الكريم.

وروى الطفل تفاصيل ذهابه يومياً إلى كتاب الشيخ محمد بالقرية: "أذهب إلى الكتاب يوميًا لمدة 5 أيام أسبوعيا، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، أقوم خلال تلك الفترة بحفظ أجزاء جديدة بالإضافة إلى مراجعة الأجزاء القديمة".

وأوضح أنه فى أيام الدراسة يذهب إلى الكتاب عقب انتهاء اليوم الدراسى من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، مشيراً إلى أنه ينظم وقته بين الذهاب للكتاب والدروس وحفظ القرآن الكريم والمذاكرة.

وأشار إلى أنه يقوم بتلاوة القرآن الكريم يومياً فى الإذاعة المدرسية بالمدرسة رغبة على نزول زملائه الطلاب الذين يرغبون فى سماع صوته فى تلاوة القرآن الكريم.

وتابع أنه شارك فى العديد من المسابقات فى حفظ القرآن الكريم، منها مسابقات على مستوى محافظة بنى سويف بالإضافة إلى المسابقات التى أجريت على مستوى القرية.