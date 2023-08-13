اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

المغرب يسجل أعلى درجة حرارة فى تاريخه لليوم الثانى

الأحد، 13 أغسطس 2023 09:26 م
المغرب يسجل أعلى درجة حرارة فى تاريخه لليوم الثانى المغرب
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 50,4 مئوية في أغادير الواقعة في جنوب البلاد، واعتبرت الأعلى على الإطلاق في المملكة.

وقالت المديرية في بيان إن "هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة "الشركي"، يعزا الى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تجاوز المعدل الشهري من 5 إلى غاية 13 درجة، خاصة يومي الجمعة 11 والسبت 12" أغسطس الجاري".

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية في المغرب.

ومنذ بداية الصيف ترزح أراضي المملكة تحت وطأة موجات حر ارتفعت معها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وتسبّبت موجة الحر بحريقي غابات شهدهما في الأيام الأخيرة شمال البلاد، في محيط طنجة وشرقا قرب إقليم تازة، وفق مراسلين ميدانيين لوكالة فرانس برس.

 

 


المغرب

درجات الحرارة فى المغرب

اخبار المغرب



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا الصباح.. درجات الحرارة بالمغرب تتجاوز الـ50 لأول مرة.. مقتل 10 أشخاص على الأقل فى أعمال عنف جنوب غرب الكونغو الديمقراطية.. وزيرة اقتصاد إسبانيا تعلن ترشحها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبى

الأحد، 13 أغسطس 2023 09:00 ص

درجات الحرارة فى المغرب تتجاوز 50 درجة مئوية لأول مرة فى تاريخها

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:08 ص

22 لاعبة فى قائمة منتخب الكاراتيه للبطولة الأفريقية بالمغرب

السبت، 12 أغسطس 2023 06:00 م

فيفا يشيد بمنتخبات المغرب بعد تألق السيدات فى مونديال 2023.. ثورة الكرة المغربية ليست صدفة ومُنتخبا الرجال والسيدات يكتبان التاريخ فى كأس العالم.. الاتحاد الدولى يكشف أسباب نجاح أسود الأطلس

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة