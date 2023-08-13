المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لبائع خضار لحيازته طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ع.ع.م" بائع خضار، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 الف جنيه ،عما أسند إليه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين ،وألزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 508 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أن التحريات السرية التي أجرها ضباط القسم ،دلت الي قيام المتهم " ع.ع.م" بائع خضار، بإحراز مواد مخدرة للاتجار ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، وابصرته ممسكا في يده كيس بلاستيكي ،فتمكنت من ضبطه وانتزاع الكيس من يده وفض محتوياته تبين بداخلة طربة حشيش وميزان الكتروني ،وبتفنيش شخص المتهم عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطوة، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان الالكتروني لوزن المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه والميزان لتحديد وزن المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ،وتبين من تقرير المعمل الكيميائي ,أن المخدر المضبوط بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 98.65 جراما ، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



