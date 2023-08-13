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إيقاف بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء في العامرية غرب الإسكندرية.. صور

الأحد، 13 أغسطس 2023 09:36 ص
إيقاف بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء في العامرية غرب الإسكندرية.. صور البناء المخالف
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى العامرية أول في الإسكندرية، حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة بمواصلة التصدي وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.
 
وأعلن حي العامرية أول، برئاسة السيد موسى، رئيس الحي أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات والمتابعة تمكنت من إيقاف بناء مخالف، حيث قامت دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، ترافقها إدارات المتابعة والتدخل السريع واشغال الطريق،بإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية دور ثاني علوى بالعامرية شارع الاخلاص بجوار محطه الصرف الصحي، حيث تم فك الشدة الخشبية والتحفظ على عدد 40 لوح خشب، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
 
وعلى صعيد آخر، وجه السيد موسي رئيس حي العامرية أول ،سكرتير عام الحي، بشن حملة بتواجد نائب رئيس الحي لرفع الاشغالات التي تعوق حركة المرور،  وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 2توكتوك وتروسيكل للسير عكس الاتجاه ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.
 
ايقاف بناء مخالف في العامرية بالإسكندرية
ايقاف بناء مخالف في العامرية بالإسكندرية

ايقاف بناء مخالف في غرب الإسكندرية
ايقاف بناء مخالف في غرب الإسكندرية

حملة علي البناء المخالف بالعامرية
حملة علي البناء المخالف بالعامرية
 

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