المشدد 3 سنوات لعاطل لحيازته 3 قطع حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشر، بمعاقبة المتهم " م.ح.ا"، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر السلاح الأبيض المضبوطين، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 18 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ،وسلاح أبيض ،بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، بأن التحريات، التي أكدتها مفادها قيام المتهم " م.ح.ا" عاطل ،بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ،فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته يناول أحد عملائه قطعة حشيش من علبه معدنية بحوزته ،وحال ذلك ظهر من طيات ملابس المتهم مقبض سلاح أبيض مطوة ،فتمكنت القوة من ضبطه وانتزاع العلبة المعدنية من يده، وكذلك السلاح الأبيض وأثناء ذلك لاذا العميل بالفرار ، وتبين أن العلبة تحوي بداخلها علي عدد 3 قطع حشيش كبيرة الحجم ،وتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول ،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وعن تجارته الغير مشروعة ،وكذلك تجزئه المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش و زنت 36.33 جراما ،وان السلاح الأبيض المضبوط ،و النصل ملوث بآثار مادة الحشيش ، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.