المترو يصل قريبا لشارع البوهى بإمبابة.. لقاءات خاصة مع العاملين فى المشروع

كتب سيد الخلفاوى

تستعد وزارة النقل لافتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتى تبدأ من منطقة الكيت كات وتمر بشارع السودان ومناطق إمبابة والبوهى والقومية والدائرى حتى تنتهى بالتقاطع مع محور روض الفرج، ومن المقرر أن تحدث هذه المرحلة انفراجة كبيرة فى المناطق المارة بها، وتخدم ملايين المواطنين.

وأجرى اليوم السابع، جولة ميدانية لرصد محطة مترو البوهى المقرر تشغيلها ضمن المرحلة الثالثة للمترو، والتى تمر بشارع البوهى، وهى محطة علوية، تخدم قطاع كبير من السكان وتم تصميمها بشكل يتناسب مع المنطقة خاصة أنه تمر من وسط العقارات.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة والمرحلة الثالثة بالكامل نهاية العام الجارى، حيث يتم الآن تشغيل المترو بها بشكل تجريبى بدون ركاب، والمحطات المقرر تشغيلها هى محطة السودان وإمبابة والبوهى والقومية والطريق الدائرى ومحطة الضبعة.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب اكتوبر الماضى

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الـدول) ومحطـة علويـة (جامعـة القـاهـرة) ومحطـة سطحية (بولاق الدكرور).