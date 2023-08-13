الصين: نعمل بلا كلل للسيطرة على الفيضانات والإغاثة في حالات الكوارث

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أكدت السلطات الصينية أن وضع السيطرة على الفيضانات لا يزال قاتمًا للغاية.. مشددة على ضرورة أن تُحافظ مقاطعات "تيانجين، ولياونينج، وجيلين، وهيلونج يانج" على درجة عالية من اليقظة، وتستعد لمواجهة هذه الأوضاع، وتعمل بلا كلل للقيام بعمل جيد في السيطرة على الفيضانات والإغاثة في حالات الكوارث.



جاء ذلك في اجتماع- عبر تقنية الفيديو- للمقر الوطني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، وهيئة الأرصاد الجوية، ووزارات الموارد المائية، الموارد الطبيعية، إدارة الطوارئ؛ لمناقشة أوضاع الأمطار، ومياه الفيضانات والكوارث الجيولوجية، فضلاً عن التأثيرات الناجمة عن الإعصار "خانون"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وأضافت السلطات الصينية، أنه تم اتخذ ترتيبات للحماية في مواجهة الفيضانات والأعاصير، وخاصة في الأماكن الرئيسية مثل تيانجين، ولياونينج، وجيلين، وهيلونج يانج.



وأشارت إلى أن مناطق تخزين الفيضانات والاحتفاظ بها، إلى جانب المجرى الأسفل لحوض نهر هايخه، والمجرى الرئيسي لنهر سونجهوا، لا تزال تشهد مستويات مياه مرتفعة، وأن خطر الظروف الخطرة يتزايد تدريجياً، مدفوعاً بغمر السدود على المدى الطويل.



وذكرت أن الدورة المتبقية للإعصار "خانون" قد تجلب أمطاراً غزيرة إلى شمال شرقي الصين.



وتابعت أن هطول الأمطار الأخير في شمالي الصين قد يؤدي إلى تفاقم الفيضانات، ما يُعقٌد الأعمال المحلية للإنقاذ الطارئ والإغاثة في حالات الكوارث، مشيرة إلى أن الهطول المتكرر للأمطار الغزيرة في مناطق جنوب غربي وشمال غربي البلاد يزيد من مخاطر حدوث كوارث جيولوجية، ويُشكل خطراً على الخزانات والسدود.



وفي السياق، جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم، إنذارا باللون الأصفر؛ لمواجهة العواصف المطيرة، حيث من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة مناطق متعددة من البلاد.



واعتبارا من الساعة 8 من صباح اليوم إلى الساعة 8 من صباح يوم غد الاثنين، من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة والعواصف المطيرة مناطق، بما فيها لياونينج وجيلين وهيلونج يانج وجيانجشي وتشجيانج وتشونجتشينج وهوبي وقويتشو ويوننان وقوانجدونج وتشينجهاي وشينجيانج، وفقًا للمركز.



ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من هذه المناطق هطول أمطار غزيرة، حيث يتجاوز الحد الأقصى لمنسوب الأمطار 60 ملم في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.



واقترح المركز قطع إمدادات الطاقة الخارجية الخطرة في المناطق المنخفضة، وتعليق الأعمال الخارجية في المناطق المفتوحة، وإجلاء الأشخاص المقيمين في المناطق المعرضة للخطر أو المقيمين في المباني المعرضة للخطر إلى مواقع آمنة.



جدير بالذكر أن لدى الصين نظام إنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر الأكثر شدة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.



كما جدد المركز الوطني، اليوم، إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة ظروف طقس شديد الحمل الحراري في مساحات شاسعة من البلاد.



وأضاف المركز أن من الساعة 8 من صباح اليوم وحتى الساعة 8 من صباح يوم غد، ستضرب زخّات قصيرة من الأمطار الغزيرة بمنسوب هطول أقصى يتجاوز 60 ملم في الساعة، أجزاء من منغوليا الداخلية، وهيلونج يانج، وجيلين، ولياونينج، وآنهوي، وهوبي، وهونان، وجيانجشي، وتشجيانج، وفوجيان، وتشونجتشينج، وقويتشو، ويوننان، وقوانجشي، وقوانجدونج، وهاينان.



وقال المركز إنه وخلال الفترة المذكورة، ستجتاح عواصف رعدية، ورياح قوية وبَرَد، أجزاء من هيلونج يانج، ولياونينج، وهونان، وجيانجشي، وقوانجدونج، وهاينان.



وحثّ المركز السلطات المعنية على ضرورة الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ واتخاذ تدابير فعّالة لمراقبة حركة المرور في المطارات، والسكك الحديد، والطرق السريعة، والممرات المائية لضمان السلامة.