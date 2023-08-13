السجن 5 سنوات لمدرس متهم بابتزاز موظفة في الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 5 سنوات على مدرس، لاتهامه بتهديد وابتزاز موظفة بصور خاصة بها عبر تطبيق واتساب.

أحالت النيابة العامة بالجيزة القضية رقم 126 لسنة 2023 جنايات العياط، المتهم فيها "خ" البالغ من العمر 35 سنة ويعمل مدرسًا، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ر" الموظفة بإحدى الشركات، عن طريق رسائل تطبيق "واتساب"، بإفشاء ونشر أمور مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب موافاتها له بمزيد من تلك الصور والمقاطع.

كشفت التحقيقات أن المتهم -في غضون شهر نوفمبر الماضي- تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن حصل على بعض صورها والمقاطع الخاصة بها بغير رضائها، ونشر هذه الصور والمقاطع على الإنترنت، بعدما أدار حساب خاص به على واتساب وفيسبوك، بهدف ارتكاب جرائمه محل الاتهامات السابقة، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتهديد المجنى عليها، وأقر بصحة محضري الضبط والتحريات وتقريرالفحص الفني لهاتفه المحمول.

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم بمعرفة النيابة العامة تبين تطابق محتوى المحادثات على تطبيق "الوتساب" فيما بين الحساب الخاص برقم هاتف المتهم، وهاتف المجنى عليها، وبين ما ورد بتقرير الفحص الفني بما فحواه التهديد الصريح والضمني للمجنى عليها، والتي اتسقت جميعها وعضددها إقرار المتهم بذلك في التحقيقات.

كما تبين وجود محادثات على ذات التطبيق فيما بين ذات حساب المتهم وبين حساب آخر للمجني عليها برقم هاتف بعبارت تهديد مماثلة لما سبق ذكره، ووجود عدة صور ومقاطع فيديو مرئية للمجني عليها، أيدها إقرار المتهم وشهادة المجني عليها.

وقالت الموظفة المجني عليها في التحقيقات، إنها رضخت لمطالب المتهم تحت وطأة التهديد والترهيب، وأرسلت إليه عدة صور ومقاطع فيديو مرئية نظير عدم إفشاء ما قد تحصل عليه سلفا من بيانات وصور شخصية لها باختراق هاتفها المحمول.

فيما كشف نقيب شرطة بوحدة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات مجري التحريات بأن تحرياتها أسفرت عن صحة أقوال المجني عليها، فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وبتفتيشه، فتمكن من ضبطه، وبسؤاله قدم الهاتف المحمول خاصته، والذي بفحصه فنيا عثر آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة.