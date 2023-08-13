اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار فى المخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:35 م
السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار فى المخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.ا م"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين ، كما عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إستعمال القوة مع ضباط الشرطة وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كما تم ضبط سلاح بحوزته  وذخائر ، كما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعمال القوة مع رجال الشرطة ومنعهم من اداء عملهم وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات ومقاومة السلطات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


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