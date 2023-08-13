مصرع شاب غرقا بنهر النيل فى المنشاة جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شاب يبلغ من العمر 30 سنة مصرعه غرقا بنهر النيل بناحية شارع البحر دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المنشاة المركزى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين غرق أ . م . م . ح 30 سنة بنهر النيل بناحية شارع البحر أثناء الاستحمام، ونظرا لعدم إجادته للسباحة لقى مصرعه غرقا تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزى، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن مستشفى سوهاج الجامعى استقبل طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات مصابا بنزيف في المخ وجرح بالرأس على إثر سقوط جزء من حائط بمنزله بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا يفيد بحدوث إنهيار جزئى بأحد الحوائط بمنزل بناحية قرية روافع القصير بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ووجود مصاب تن نقله للمستشفى تصادف تواجده بمكان إنهيار الحائط.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة عقب الإنتقال والفحص بحدوث إنهيار جزء بسيط بحائط بأحد المنازل بناحي قرية روافع القصير بنطاقق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نتج عن واقعة الإنهيار الجزئى إصابة الطفل م . أ . ذ يبلغ من العمر عشر سنوات بزيف بالمخ وجرح بالرأس وتم نقله إلى إستقبال المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم حيث تبين حدوث إصابة الطفل أثناء تواجده بمكان الواقعة.

تم إخطار الجهات المعنية التي قامت بإجراء شئونها في الواقعة وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة وتم تشكيل لجنة من هندسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لإعداد التقرير اللازم حول أسباب الانهيار.