اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 05:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية تشاد بذكرى العيد القومي

الأحد، 13 أغسطس 2023 04:28 م
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية تشاد بذكرى العيد القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد إدريس رئيس جمهورية تشاد؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.


وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية تشاد بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئاسة الجمهورية

تشاد



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