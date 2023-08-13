الدفاع الروسية:إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفينة شحن رفضت التفتيش جنوب غربي البحر الأسود

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفينة شحن بضائع تحمل "علم بالاو" بعد رفضها الامتثال لأوامر التفتيش أثناء مرورها جنوب غربي البحر الأسود، مشيرة إلى أنه تم السماح للسفينة بالمرور بعد تفتيشها.

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد:" إن طاقم سفينة الدورية الروسية "فاسيلي بيكوف" أطلقوا طلقات تحذيرية باتجاه سفينة شحن ترفع علم بالاو، متجهة إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني في البحر الأسود، بعدما رفضت الاستجابة لطلب التوقف للتفتيش".

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها:"لتفتيش سفينة الشحن، تم تنفيذ عملية إنزال من مروحية طراز "كا 29" لمجموعة من العسكريين الروس على متن سفينة الشحن"، لافتة إلى السماح للسفينة بالمرور بعد تفتيشها