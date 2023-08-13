التعبئة والإحصاء: توثيق الثروة العقارية لتأمينها والحفاظ عليها للمواطن والدولة

كتب الأمير نصرى

قال المهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، القيادة السياسية وجهت بحصر وتوثيق الثروة العقارية فى مصر، لافتا إلى أن أكثر من 80% من الثروة العقارية فى مصر يملكها الأفراد والأشخاص والقطاع الخاص، وحوالى من 10 إلى 15% تملكها الدولة وقطاع الأعمال.

وأضاف أحمد كامل خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، توثيق الثروة العقارية لتأمينها والحفاظ عليها للمواطن والدولة وهو الهدف من القيادة السياسية ولإيجاد الأدوات التى تمكن الدولة من حسن إدارة الثروة العقارية.

تابع أحمد كامل، فى 2017 كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لها حصر شامل للجمهورية بالكامل مما أعطانا مؤشر أن 16 مليونا و200 ألف مبنى وعقار فى مصر بخلاف الأراضى الزراعية.

أوضح أحمد كامل، أن حوالى 15% فقط من عقارات مصر عليها أرقام تنظيمية، لافتا إلى أنه يجب أن يكون لدينا قاعدة بيانات رقمية لهذه العقارات خاصة ونحن فى الجمهورية الجديدة ففكرنا فى إنشاء رقم مثل الرقم القومى ووضعنا بعض المحددات والقواعد التى تحكم هذا الرقم حتى لا يشترك مع مبنى آخر.