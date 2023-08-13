اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 02:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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والنيابة تتحفظ على السيارتين..

التصريح بدفن جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بكفر شكر

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:43 م
التصريح بدفن جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بكفر شكر جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثامين 4 أشخاص، من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق بنها كفر شكر بالقليوبية، بينما أصيب شخص خامس بنزيف في المخ وكسور متعددة وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة النقل والسيارتين المتسببين في الحادث، والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص السيارتين، وسؤال سائق النقل.

وتمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث، وكشفت التحريات أن ضحايا الحادث من إحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجميعهم من عائلة واحدة وبينهم أشقاء، وكانوا في طريقهم إلى ميت غمر عبر طريق البر الشرقي بكفر شكر، والحادث وقع فجرا عند قرية كفر رضوان.

وكان المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز كفر شكر، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل على طريق البر الشرقي، ووجود جثث ومصابين، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، كما انتقل اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، إلى المكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث بعد المعاينة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن أسماء المتوفين وهم "روان ناصر أبو سريع التهامي الموافي"، وشقيقها "محمود ناصر أبو سريع التهامي الموافي"، ونجل عمهما "فيصل طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، وشقيقته "منة الله طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، بينما تعرض للإصابة "مهاب طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، وجميعهم من قرية سنتماي بمركز ميت غمر.

 

 


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