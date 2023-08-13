التصريح بدفن جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بكفر شكر

وتمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث، وكشفت التحريات أن ضحايا الحادث من إحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجميعهم من عائلة واحدة وبينهم أشقاء، وكانوا في طريقهم إلى ميت غمر عبر طريق البر الشرقي بكفر شكر، والحادث وقع فجرا عند قرية كفر رضوان.

وكان المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز كفر شكر، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل على طريق البر الشرقي، ووجود جثث ومصابين، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، كما انتقل اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، إلى المكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث بعد المعاينة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن أسماء المتوفين وهم "روان ناصر أبو سريع التهامي الموافي"، وشقيقها "محمود ناصر أبو سريع التهامي الموافي"، ونجل عمهما "فيصل طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، وشقيقته "منة الله طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، بينما تعرض للإصابة "مهاب طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، وجميعهم من قرية سنتماي بمركز ميت غمر.