التحقيق في حريق عقار كرموز وتشكيل لجنة هندسية لكشف أسبابه بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر النيابة العامة في الإسكندرية التحقيق فى واقعة حريق عقار بمنطقة كرموز التابع لحي غرب، والذى أسفر عن تصدع 3 طوابق، وقرر حي غرب إخلائه من السكان.

وتسبب الحريق في عقار قديم بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية، في تصدع 3 طوابق، فيما قرر حى غرب الإسكندرية إخلاء العقار من السكان بشكل عاجل،لما يمثله من خطورة داهمة على حياة السكان.

وأمرت نيابة كرموز بالاسكندرية،بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع اثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وبتشكيل لحنة هندسية،لمعاينة العقار وبيان مدى سلامته، واستدعاء مسئولى حى غرب الإسكندرية لسؤالهم، وإحضار ملف العقار إلى سراى النيابة والتحفظ عليه وبيان وجود قرارات صادرة بشأنه من عدمه، واستعجال تقرير الحماية المدنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بالعقار رقم 4 شارع السباعي بكوم الشقافة بمنطقة كرموز، وعلى الفور انتقل مسئولو الحي وضباط القسم والحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع العقار.

وتبين من الفحص نشوب حريق هائل امتد لـ 3 طوابق بسبب حدوث ماس كهربائي ما أسفر عن تصدع العقار، وتضرر 4 أسر، ليقرر الحي إخلاءه من السكان، لخطورته الداهمة.

وتمت السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، فيما أجرت مديرية التضامن الاجتماعي أبحاث اجتماعية للأسر المتضررة تمهيدًا لصرف التعويضات والإعاشة والخسائر في الممتلكات ،تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.