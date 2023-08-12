إخلاء عقار كرموز المحترق والتضامن بالإسكندرية تصرف تعويضات للمتضررين

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت إدارة حي غرب الإسكندرية، اخلاء عقار مكون من 4 طوابق عبارة عن طابق أرضي و3 طوابق علوية، إثر نشوب حريق بسبب ماس كهربائي في العقار الكائن بشارع السباعي كوم الشقافة، بمنطقة كرموز نطاق حي غرب.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارا من إدارة حي غرب الإسكندرية، يفيد بنشوب حريق فى بالعقار رقم 4 شارع السباعي كوم الشقافه كرموز نطاق حي غرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة كرموز رفقة سيارة الإطفاء رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ،وتم السيطرة على النيران ومنع امتداده للعقارات المجاورة والسيطرة علي الحريق.

ومن جانبها تلقت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، إخطارًا من غرفه عمليات المحافظة يفيد بنشوب حريق، فوجه السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الإجتماعى، تعليماته إلى مريم رفعت، مسؤول الإغاثة بالمديرية بتحويل البلاغ إلى ادارة غرب الإجتماعية.

وعلى الفور توجه فريق الإغاثة بإدارة غرب الإجتماعية الى موقع البلاغ للمعاينة والحصر، وتبين أن الحريق ناتج عن حدوث ماس كهربائي أدى لحريق في ثلاث طوابق مما أدى الى تصدع بالعقار وأسفر الحادث عن تضرر عدد 4اسر متضررين.

تم عمل أخلاء العقار بناء على تعليمات حى غرب لما يمثله من خطورة على حياة السكان، وتم عمل ابحاث اجتماعية للأسر المتضررة وجاري استيفاء المستندات لصرف التعويضات والإعاشة والخسائر فى الممتلكات، كما تم توزيع وجبات فورية على المتضررين بالتعاون ،تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.



تضامن الإسكندرية تقدم مساعدات لسكان عقار غرب



تضامن الإسكندرية تقدم مساعدات لسكان عقار غرب



