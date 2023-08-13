اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات اندلاع حريق بمخزن شركة صناعات غذائية في كرداسة

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:03 ص
التحريات تكشف ملابسات اندلاع حريق بمخزن شركة صناعات غذائية في كرداسة السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بمخزن تابع لشركة صناعات غذائية بكرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وأجرى رجال المباحث معاينة للمخزن، لتحديد سبب اندلاع النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باندلاع حريق بمخزن، في طريق إسكندرية الصحراوي بكرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتبين من خلال التحريات، أن المخزن تابع لشركة صناعات غذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
 

حريق مخزن

حريق مخزن بكرداسة

الحماية المدنية

امن الجيزة



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