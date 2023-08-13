اعرف عقوبة السرقة بالإكراه بعد ضبط تشكيل عصابى فى البحيرة

كتب ــ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لارتكابه جريمة سرقة بالإكره لمواطن والاستيلاء على مبلغ مالي بعد التعدي عليه بسلاح أبيض، بالبحيرة.

ويواجه المتهمون تهمة السرقة بالإكراه كما جاء بنص المادة 314، من قانون العقوبات والتي تنص: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نصت مادة 315 "1"، على:

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت، داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الحوال التية:

_ إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على القل حاملا سلاحًا ظاهرًا أو مخبًأ.

- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك آلي أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.