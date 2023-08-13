اليوم السابع
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اعرف عقوبة السرقة بالإكراه بعد ضبط تشكيل عصابى فى البحيرة

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:00 ص
اعرف عقوبة السرقة بالإكراه بعد ضبط تشكيل عصابى فى البحيرة محكمة - أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لارتكابه جريمة سرقة بالإكره لمواطن والاستيلاء على مبلغ مالي بعد التعدي عليه بسلاح أبيض، بالبحيرة.
 
ويواجه المتهمون تهمة السرقة بالإكراه كما جاء بنص المادة 314، من قانون العقوبات والتي تنص: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
 
كما نصت مادة 315 "1"، على: 
 يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت، داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الحوال التية:
 
_  إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على القل حاملا سلاحًا ظاهرًا أو مخبًأ.
 
- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك آلي أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

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