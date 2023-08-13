استطلاع: الناخبون البريطانيون يفضلون الذهاب فى رحلة مع ستارمر عن سوناك

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع أجرته صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية إن الناخبين البريطانيين يفضلون قضاء رحلة طويلة بالسيارة أو قضاء ليلة في الخارج مع السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال على ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، لكنهم يفضلون أن يقدم لهم رئيس الوزراء مشورة بشأن الرهن العقاري.

ورغم أن المحافظين يتخلفون عن حزب العمال بفارق 17 نقطة، ويُنظر إلى حزب العمال على أنه الأفضل تجهيزًا للتعامل مع الاقتصاد، إلا أن الناخبين سيختارون أيضًا سوناك لإدارة شركة بدلا من السير كير.

ولكن، وجهاً لوجه، يأتي زعيم حزب العمال في المقدمة في كل فئة أخرى في الاستطلاع، وتصدر كونه أكثر ثقة في رعاية الحيوانات الأليفة والأطفال وإلقاء النكات.

ووجد استطلاع Deltapoll الحصري أن 30 في المائة من الناس يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع الاقتصاد "بشكل سيء للغاية"، مع 3 في المائة فقط يرون أنها تتعامل معه "بشكل جيد للغاية" و 15 في المائة "بشكل جيد إلى حد ما".

لكن عند سؤالهم عن الكيفية التي ستتحمل بها أسرهم مالياً في ظل حكومة حزب العمال، قال 28 في المائة فقط إنهم سيكونون أفضل حالاً ، مع 23 في المائة قالوا إنهم سيكونون أسوأ حالاً.

ويُنظر إلى المتاجر الكبرى على أنها تستفيد من أزمة تكلفة المعيشة، حيث قال 69 في المائة من المستجيبين إنهم استخدموا التضخم لرفع تكلفة الغذاء بشكل غير عادل أكثر مما يحتاجون إليه.

ولاحظ ما يقرب من تسعة من كل عشرة - 88 في المائة - من الناخبين ارتفاع تكاليف المعيشة الخاصة بهم في الأشهر الأخيرة، ويعتقد 53 في المائة أن الأمر سيستغرق أشهرًا فقط قبل أن يصبحوا غير قادرين على دفع فواتيرهم.