استطلاع: أكثر من 80% من شركات اليابان تتوقع نموا اقتصاديا بعد رفع قيود كورونا

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كشف استطلاع ياباني للرأي أن أكثر من 80 % من الشركات الكبرى في اليابان تتوقع أن يتوسع اقتصاد البلاد خلال العام المقبل، مدعوما بتعافي الاستهلاك الشخصي وذلك في أعقاب إزالة قيود كورونا.



وشمل الاستطلاع - الذي أجرته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) - 114 شركة، بما في ذلك تويوتا موتورز وفاست ريتيلنج للملابس، إذ قالت 82 % من هذه الشركات إنها تتوقع توسعا اقتصاديا، بما يمثل ارتفاعا من 55 % مقارنة بالصيف السابق، عندما كانت تساور الشركات حالة من القلق بشأن ارتفاع الأسعار.



وأظهرت النتائج تفاؤلا بشأن الاقتصاد حتى في الوقت الذي تكافح فيه الشركات في مواجهة ارتفاع تكاليف المواد والطاقة، إذ أشار 94 % من الشركات التي تتوقع توسعا إلى تعافي الإنفاق الاستهلاكي كأحد المحركات الرئيسية.



وردا على سؤال حول إنجازات حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، أشاد 25 % بجهودها لتأمين قواعد الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات المتقدمة.



وشمل الاستطلاع الشركات التمثيلية في كل صناعة من أوائل يوليو الماضي إلى أوائل أغسطس الجاري.