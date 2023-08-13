وكيل زراعة الإسكندرية يستعرض أهم المحاصيل بالمحافظة وطرق مكافحة حشرات الصيف

الإسكندرية -أحمد الزغبي

استعرض الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، دور مديرية الزراعة خلال الفترة الماضية، وأهم المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة ، وأنوع الخضروات المصدرة، وكذلك خطة توفير حصص التقاوي والسماد للمزارعين، وكيفية مواجهة انتشار النمل الأبيض خلال فصل الصيف.

وأكد الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن المحافظة بها العديد من المحاصيل الاستراتجية من خلال مناطق متعددة منها العامرية وخورشيد والمعمورة وبرج العرب ومن أهم المحاصيل بتلك المناطق الذرة الشامية والقطن والأرز وبنجر السكر .

المحاصيل الاستراتجية والمساحة وأماكن تمركزها

وأوضح الدكتور نبيل الششتاوي لـ"اليوم السابع "، أن الذرة الشامية تنتج بكل من مناطق، العامرية بـ9334 طنا والمعمورة 37 طنا وخورشيد 215 طنا وبرج العرب 4318 طنا بإجمالي 13904 طنا والأرز في منطقة العامرية 500 طنا والمعمورة 360 طنا وخورشيد 1345 طنا بإجمالي 2205 طنا والقطن بمنطقة العامرية باجمالي 606 أطنان، أما محصول القمح علي مساحة 21933,13,12 فدان وبنجر السكر 4782,14,1 فدان وأهم المناطق بالمحافظة برج العرب 7156 فدانا والعامرية 36087 فدانا وخورشيد 6690 فدانا والمعمورة 809 أفدنة وبإجمالي المحاصيل المزروعة بالفدان 108,399,14,18 فدانا.

البطاطس تتصدر الخضروات بالمحافظة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن البطاطس أهم المحاصيل التي تتصدر بها في الإنتاج بمحافظة الإسكندرية ، والطماطم علي مساحة 2523فدانا والكوسة 358 فدانا والبذجان 2334 فدانا والفلفل 2367 فدانا والكرنب 1483 فدان والقرانبيط 918 فدانا والخرشوف 11347 فدانا البروكلي 40 فدانا والفاصوليا 751 فدانا والجزر 157 فدانا والوبيا 400 فدان والبنجر 66 فدانا والملوخية 2 والخس 440 ألف قرص والسبانخ 50 فدانا.

توفير التقاوي والسماد للمزارعين

أوضح وكيل زراعة الإسكندرية ، أن هناك خطة بالمديرية لتوفير التقاوي وحصص السماد للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المزارعين .

خطة مواجهة انتشار بؤر النمل الابيض في فصل الصيف

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن هناك خطة لمكافحة النمل الابيض، أولا حشرة النمل الأبيض فوق الأرض، وعند حدوث الإصابة بالنمل الابيض بالاخشاب والاساسات في الوحدات السكنية ، يتوجه صاحب الوحدة الي إدارة المكافحة لتقديم طلب معاينة وعلي الفور يتم تشكيل لجنة وعند التحقق من الإصابة يتم صرف 4/1 لتر مبيد فسفوري 48% مجانا لغير القادرين طبقا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة الآفات من وزارة الزراعة ، وتقوم اللجنة بشرح طريقة علاج النمل الابيض والتوصيات اللازمة الرس ويتم دهان جميع القطع الخشبية والنوافذ حتي التشبع بمحلول المبيد المذاب في الجاز الابيض بمعدل 5سم2 مبيد /1 لتر جاز أبيض ، أما عند وجود حشرة النمل الأبيض تحت الأرض ، يتم عمل مكافحة للعمارة عن طريق حفر خندق حول العمارة 30سم × 30 سم وعمق 30 سم ويتم عمل جور في مدخل العمارة علي مسافة متر ويتم تحضير محلول المبيد بمعدل 4 لتر محلول المبيد متر طولي من الخندق ويترك لتمام لتشبع الخندق والجور ثما تردم وتغطي بنواتج الحفر تحت إشراف مهندسي إدارة المكافحة ومن المبيدات الموصي بها، وهناك رش وقائي للأراضي المزمع البناء عليها حيث يتم التقدم بطلب لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض.





