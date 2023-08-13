إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 غدا فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى

كتب محمد صبحى

يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، فى مؤتمر صحفى غدا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا ل تنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية .

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.