مصرع تاجر ذهب فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى تاجر ذهب بمدينة الزقازيق مصرعه، صباح اليوم، متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارته بطريق "بلبيس - الصحراوى" نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.