مصرع تاجر ذهب فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لقى تاجر ذهب بمدينة الزقازيق مصرعه، صباح اليوم، متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارته بطريق "بلبيس - الصحراوى" نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " محمد ح" 38 سنة، تاجر ذهب مقيم مدينة الزقازيق،جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر انقلاب سيارته بطريق "بلبيس القاهرة- الصحراوى" نتيجة انفجار إطار
السيارة.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.
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