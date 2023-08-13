إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز النوبارية بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز النوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون، لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.