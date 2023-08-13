اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 10:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:04 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز النوبارية بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز النوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة. 
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون، لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 
 
 

 


انقلاب ميكروباص

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة

النوبارية

صحراوى البحيرة

تصادم ميكروباص



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة