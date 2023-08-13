تعرف على قائمة الأسماء النهائية لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، جلسته الإجرائية بمقر الغرفة التجارية بمدينة دمنهور، لاختيار تشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيسا لمجلس إدارة الغرفة ونائبيه والسكرتير العام، وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

يأتي ذلك عقب إكتمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد 16 عضوًا بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين 8 أعضاء بجانب الـ 8 أعضاء المنتخبين.

وجاء تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية بالبحيرة كالتالى: محمد شعبان الشريف- رئيس مجلس الإدارة، ورأفت عبد المحسن نائب أول، والدكتور مجدي الصيرفي نائب ثان، ومحمد عبد العزيز بصل أمين الصندوق وصلاح عبد المقصود قنطوش أمين الصندوق المساعد ومصطفى أحمد بدر سكرتير عام.

من جانبه أكد محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ، عن إمتنانه وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة الجدد على الثقة التي منحوها خلال هذه الدورة، مشيرا الى أهمية هذه المرحلة الجديدة التي تبدأها الغرفة التجارية لتعزيز دورها كمنصة رائدة لخدمة ودعم رجال الأعمال والتجار بمحافظة البحيرة.

وشدد الشريف على التزامه بالعمل بكل جهد لتحقيق تطلعات أعضاء الغرفة، وتعزيز التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية.