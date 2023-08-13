إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قصر الباسل، بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق إطسا، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بينهم 3 سيدات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.