إصابة 5 أشخاص عقب سقوط أسانسير بمستشفى خاص فى المنصورة

أصيب خمسة أشخاص بإصابات مختلفة بعد سقوط أسانسير، بمستشفى خاص بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول خمسة أشخاص مصابين بإصابات مختلفة. بادعاء سقوط اسانسير بمستشفى خاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، مكان البلاغ وتبين إصابة كلا من إبراهيم خالد رجب 74 سنة مقيم بمدينة بلقاس. ومحمد أحمد عبد الفتاح 5 سنوات مقيم مدينة بلقاس، وأحمد عبد الفتاح عبد الباقى 51 سنة بلقاس، وسلمى محمد الدمرداش22 سنة مقيمة مدينة بيلا كفر الشيخ مساعدة تمريض فى ذات المستشفى، وروفيده إبراهيم خالد 40 سنة مقيم مدينة بلقاس، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.