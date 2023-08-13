وفاة 5 شباب من أسرة واحدة فى حادث سير بطريق المنصورة بنها

الدقهلية شريف الديب

تستعد قرية ستتماي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لتشييع جثمان خمسة من شبابها من عائلة واحدة لقوا مصرعهم فى حادث سير بطريق المنصورة بنها أمام مدينة كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز كفر شكر بوقوع حادث سير على الطريق لسيارة ملاكي وبه خمسة شباب، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفي كفر شكر المركزى، ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وبالفحص تبين أن جميعهم من قرية ستتماي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجميعهم من أسرة واحدة ويدعون روان ناصر أبو سريع التهامى الموافى، ومحمود ناصر أبو سريع التهامى الموافى، ومهاب طاهرأبو سريع التهامى الموافى، فيصل طاهر أبو سريع التهامى الموافى، ومنه طاهر ابو سريع التهامي الموافي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري إنهاء تصريح الدفن بعد العرض على النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات.