البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادثى سير بمركزى كوم حمادة ووادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى دائرة مركز كوم حمادة مما ادى الى إصابة شخصين بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وفى مركز وادى النطرون أصيب شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز وتم نقل المصابين الى المستشفى وادى النطرون لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .

يذكر ان الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة قد شهد إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتقديم العناية الطبية.

إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بطرق محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى كوم حمادة ووادى النطرون بالظهير ال صحراوي للمحافظة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى دائرة مركز كوم حمادة مما ادى الى إصابة شخصين بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وفى مركز وادى النطرون أصيب شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز وتم نقل المصابين الى المستشفى وادى النطرون لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

و تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .

يذكر ان الظهير ال صحراوى لمحافظة البحيرة قد شهد إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية ال صحراوى بمركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتقديم العناية الطبية.