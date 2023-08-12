ضبط عاطل بحوزته كمية من الشابو والحشيش بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، برئاسة اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الشابو والحشيش المخدر بقرية فنارة دائرة مركز شرطة فايد.

تلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من وحدة مباحث مركز فايد، يفيد بتمكنهم من ضبط، "أحمد. م"، الشهير بالكحلة، تاجر مخدرات وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو والحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز فايد، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.