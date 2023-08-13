إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ، برفع درجة الاستعداد وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً.

وشددت على التصدى بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وانه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتى عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق، قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بإزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 2657 متر مربع.

وتضمنت الحملات الرقابية إزالة أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية ومبانى وشدات خشبية وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.