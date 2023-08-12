إغلاق 521 منشأة طبية بالبحيرة لمخالفتها شروط التراخيص

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة، وإحكام الرقابة عليها واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

وفى هذا السياق قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعة، بالمرور على بعض المنشآت الطبية والمستشفيات الخاصة، حيث تم المرور على 4087 منشأة طبية خاصة منذ بداية العام الجارى.

وأسفرت الحملات الرقابية عن إصدار521 قرار غلق اداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات ترخيص، وفحص 97 شكوى، وتوجيه انذارات بالمخالفات لعدد 903 منشآت طبية خاصة. وكذلك تم انذار 977 منشأة طبية خاصة لتلافى السلبيات وتصويب الأوضاع، وتم ترخيص عدد 186 منشأة خاصة عبارة عن عيادات خاصة ومستشفيات، وعيادات تخصصية ومراكز تخصصية وعيادات أسنان ومراكز علاج طبيعي ومحلات نظارات. كما تم تحرير 3 محاضر تحريز أدوية و11 محضر مزاولة المهنة بدون صفة " انتحال صفة طبيب" و35 محضر فض أختام.

من جانبه، أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على دور إدارة العلاج الحر ضمن المنظومة الصحية التى تمس المواطن، وضرورة الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة على مستوى جميع مراكز المحافظة.

كما أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، على جهود إدارة العلاج الحر في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية ودورهم في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.