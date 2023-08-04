محاضر لإشغالات الطريق بسوق الخميس والسودانية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لأدوار مخالفة، ومصادرة المعدات ومواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك فى حملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، ومسئول وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية ، وبمعاونة الفنيين والعاملين بنطاق حى جنوب ، وهو الذى توازى مع قيام العاملين بحى غرب برئاسة سحر مصطفى رئيس الحى بشن حملة إستهدفت رفع 520 حالة إشغال ، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق بمناطق النفق والبركة وسوق الخميس ، وكذا شوارع أبطال التحرير والسودانية ، وسط مشاركة من العاملين والفنيين بالحى ، وأيضاً قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل القسم ، وبإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة .

كما قام العاملين بحى شرق المدينة بتنظيم حملة إستهدفت تنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع تراكمات القمامة بنطاق الحى بمتابعة من هشام أمين ، وبإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وتم كذلك تنظيم حملة مماثلة لرفع الإشغالات بنطاق حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم رئيس الحى شملت العديد من المناطق والشوارع الواقعة فى نطاق الحى ، بمشاركة العاملين والفنيين به .

من ناحية أخري، كان قد إستكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ اللواء أحمد صالح ، وأيمن فؤاد ، وخالد رضوان ، ومجدى حسيبو ، وخالد العونى.

حيث أكد المحافظ، خلال اللقاء بأن هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيرى المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية فى المدن والقرى ولمتابعة المشروعات ، أو بعقد اللقاء الأسبوعى مع المواطنين ، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل هموم ومشاكل أهالى المحافظة بكافة ربوعها ، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذى والبرلمانى.

وأشاد محافظ أسوان، بالدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتى ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية ، وتحقيق الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

هذا وقد تناول اللقاء عرض عدد من القضايا الجماهيرية التى تهم المواطنين، فى القطاعات التعليمية والصحية والتموينية ، ومياه الشرب والصرف الصحى للعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.